Avarie pe strada Mărăști din orașul Onești

În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe strada Mărăști din orașul Onești, județul Bacău, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea furnizării apei potabile, astăzi, 14 iulie 2026.

Astfel, în intervalul orar 13:00 – 16:00, se furnizează apă cu presiune scăzută pe străzile 8 Martie, Crângului, Spicului, Mărăști, Buhoci, Mărului, precum și pe aleile Prunului și Cireșilor. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze tuturor abonaților afectați, pe care îi asigurăm că echipele RAJA fac tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei potabile în parametrii optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA SA