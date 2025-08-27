Avarie pe strada Vrancei din municipiul Onești!

Echipele RAJA intervin astăzi – 27 august 2025, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, de pe strada Vrancei din orașul Onești.

În vederea executării acestor lucrări se reduce presiunea apei potabile, în intervalul orar 10.50 – 15.50, consumatorilor de pe străzile Vrancei, Democrației și Mircea cel Bătrân, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție deplasate la fața locului vor face tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.