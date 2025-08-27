BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua: rezultatele finale, din județul Bacău

Ministerul Educației și Cercetării a publicat, pe platforma dedicată, rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) a celei de a doua sesiuni a examenului de bacalaureat 2025, iar la nivelul județului Bacău rata de promovare este de 29,7%, în creștere cu 2,7% față de cea inițială care a fost de 27%.

Astfel, din totalul celor 633 de candidați prezenți (cei mai mulți din promoția curentă, respectiv 411, diferența de 222 fiind din promoțiile anterioare) au promovat 201 de candidați (170 înainte de contestații), iar respinși sunt 432 de candidați (461 înainte de contestații). Rata de promovare s-a calculat la totalul candidaților prezenți.

Medii de promovare – rezultate finale:

2 (2 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 9 și 9.99;

1 (1 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 8 și 8.99;

27 (26 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 7 și 7.99;

171 (141 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 6 și 6.99.

Și la această sesiune a examenului național de bacalaureat 2025 a fost prevăzută etapa de vizualizare a lucrărilor de la probele scrise. Contestațiile s-au putut depune după vizualizarea lucrărilor, însă nu au fost condiționate de această etapă. În aceeași măsură, vizualizarea lucrării nu a implicat și obligativitatea de a depune contestație. În acest context, la nivelul județului Bacău 13 candidați care au participat în această sesiune de Bacalaureat au depus cereri pentru 19 vizualizări ale lucrărilor, înregistrându-se candidați care au cerut vizualizarea tuturor celor 3 lucrări, dar și candidați care și-au vizualizat lucrările de la 2 probe scrise, iar unii doar de la una. Cele mai multe cereri de vizualizare au fost pentru lucrările la Limba și literatura română și la Matematică (10 de cereri în total), la Istorie 3, iar la disciplinele de la proba la alegere, în funcție de profil și specializare, au fost 6 cereri de vizualizare (la Geografie și Logică și argumentare).

În final, s-au depus 256 de contestații. Cele mai multe au fost la Limba și literatura română – 71, la proba a doua au fost 98 de contestații (55 la Matematică / 43 la Istorie), iar la proba a treia, cea la alegere în funcție de profil și specializare, au fost 87 de contestații.

În cele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat 2025, la nivelul județului Bacău au fost 3.439 de candidați prezenți, dintre care 2.837 declarați reușiți, ceea ce înseamnă o rată de 82,5%, care ne situează pe locul III la nivel național.