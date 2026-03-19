Bacalaureat 2026: începe simularea națională a probelor scrise. Vezi calendarul

Luni, 23 martie 2026, începe simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii de clasa a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă, organizată de Ministerul Educației și Cercetării.

Examenele vor avea loc după următorul calendar:

23 martie 2026 – Proba E.a: Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba E.c: proba obligatorie a profilului

25 martie 2026 – Proba E.d: proba la alegere a profilului și specializării

26 martie 2026 – Proba E.b: Limba și literatura maternă

La nivelul județului Bacău participă 4415 elevi din clasele a XII-a, forma de învățământ zi, și din clasele a XIII-a, seral sau frecvență redusă, de la cele 35 de unități de învățământ care au în planul de școlarizare clase terminale din învățământul liceal, în săli monitorizate audio-video.

Subiectele, realizate în concordanță cu programele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu baremele de evaluare, vor fi publicate zilnic, la ora 15:00, după încheierea fiecărei probe, pe pagina http://subiecte.edu.ro/2026/simulare. Elevii vor avea la dispoziție 3 ore pentru redactarea lucrărilor. Acestea vor fi evaluate prin intermediul platformei de evaluare digitalizată, asigurând un proces corect și eficient.

Rezultatele vor fi comunicate fiecărui elev în parte și vor fi discutate la nivelul școlii, atât cu elevii, cât și cu părinții, precum și în cadrul consiliilor profesorale, pentru a identifica cele mai potrivite soluții de îmbunătățire a rezultatelor școlare.

Notele obținute la această simulare nu vor fi trecute în catalog, decât dacă elevul dorește acest lucru și formulează o solicitare scrisă. Simulările sunt organizate anual pentru a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu structura subiectelor și cu condițiile de examen, oferind, în același timp, profesorilor și părinților un sprijin real în pregătirea pentru bacalaureat.