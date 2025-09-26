Bacău, în top 10 județe cu cele mai multe companii cu acționariat feminin

Bacău se află pe primele locuri în top 10 județe cu cele mai multe companii cu acționariat feminin, potrivit studiului ”She’s Here” al celor de la ING Bank, scrie termene.ro.

Primele locuri din top sunt ocupate de Dolj (46,6%), Constanța (46,1%) și Hunedoara (46%). Urmează Bacău (45,73%) și, la egalitate, Neamț și Gorj (45,71%).

În București s-au înregistrat 33.186 companii cu acționariat feminin, adică una din cinci companii cu acționariat feminin este înregistrată cu sediul în București. Clasamentul este completat de Argeș (45,4%), Prahova (45,1%) și Caraș-Severin (44,7%).

Ilustrație: Harta cu topul județelor cu cele mai multe companii cu acționariat feminin. Sursa: termene.ro

În top 300 de companii din România se regăsesc 46 de companii cu acționariat majoritar feminin și 17 companii cu acționariat 100% feminin. Mai mult, 22 de companii cu femei în structura de acționariat se regăsesc în topul celor mai mari 50 de companii după cifra de afaceri.

Companiile deținute integral de femei sunt mai profitabile decât firmele cu acționariat mixt sau cele deținute integral de bărbați

Mai exact, firmele deținute integral de femei au înregistrat o rată a profitului de 12,3%, depășind profitabilitatea medie generală (10,2%). Studiul ia în calcul companiile cu o cifră de afaceri de peste 100.000 de lei active în 2024, ceea ce înseamnă peste 400.000 de firme.

Femeile sunt acționare în 43% dintre companiile analizate, adică 170.000 de firme, în timp ce aproximativ 100.000 de firme sunt deținute în întregime de femei.

În anul 2024, conform studiului She’s Here, companiile cu acționariat feminin au avut venituri în valoare de 482,2 mld. lei, ceea ce reprezintă 39% din totalul cifrei de afaceri a companiilor din România analizate.

Sectoarele principale în funcție de CAEN-ul înregistrat în care activează companiile cu acționariat majoritar feminin sunt în comerț, activități de consultanță fiscală și de management, servicii administrative și suport, asistență medicală specializată și stomatologie, dar și lucrări de construcții, transport și activități de inginerie și consultanța tehnică, conform datelor extrase cu ajutorul echipei Termene.ro.

