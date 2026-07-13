Bacăul se pregătește pentru un nou weekend dedicat baschetului 3×3. După succesul primei etape, competiția Bacău Streetball revine la Insula de Agrement, unde, în perioada 17-19 iulie 2026, sunt așteptați atât jucători, cât și iubitorii acestui sport.

Organizatorii spun că prima etapă a demonstrat că evenimentul poate aduna la un loc sportivi, suporteri și familii într-o atmosferă animată, în care competiția s-a îmbinat cu spiritul de comunitate. Meciurile spectaculoase, energia din jurul terenului și participarea numeroasă au transformat debutul ediției din acest an într-un succes.

Pentru cea de-a doua etapă, organizatorii promit un program și mai atractiv, cu partide intense, surprize pentru participanți și aceeași pasiune pentru baschetul 3×3 care a caracterizat primul eveniment.

„Primul stop ne-a arătat cât de frumoasă poate fi o comunitate unită prin sport. Atmosferă, energie, competiție și oameni extraordinari – toate au făcut din prima etapă un succes. Acum este timpul pentru STOPUL #2!”, au transmis organizatorii.

Evenimentul se va desfășura în perioada 17-19 iulie, la Insula de Agrement din Bacău, iar accesul publicului este liber. Cei care au participat la prima etapă sunt invitați să revină pentru un nou weekend de baschet și spectacol, iar cei care au ratat debutul competiției au acum ocazia să descopere atmosfera unuia dintre cele mai apreciate evenimente sportive organizate în oraș.

Bacău Streetball își propune să promoveze baschetul 3×3 și să transforme fiecare etapă într-un punct de întâlnire pentru comunitatea locală, într-un cadru care pune accent atât pe competiție, cât și pe fair-play și socializare.