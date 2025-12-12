Ziarul de Bacău

Băcăuan ajuns în arest, după ce a condus beat și a bușit o altă mașină parcată

Un bărbat de 49 de ani, din Bacău, a fost reținut pentru 24 de ore pentru că a condus băut și a avariat un autoturism parcat.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Bacău au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 49 de ani, din municipiul Bacău.Din probatoriul administrat a rezultat faptul că acesta ar fi condus un autoturism, pe strada Izvoare și a intrat în coliziune cu un autovehicul parcat.

Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru că reprezenta un pericol pentru siguranța rutieră, bărbatul a fost scos din trafic de polițiști, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Bacău.

