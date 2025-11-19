Băcăuan, arestat în Vrancea după ce ar fi violat un băiat de 11 ani. Fusese eliberat din penitenciar în urmă cu câteva luni

Un bărbat din județul Bacău, stabilit de ceva timp în Vrancea, a fost arestat preventiv după ce ar fi comis un nou viol asupra unui minor, scrie Monitorul de Vrancea. Individul, în vârstă de 37 de ani, abia ieșise din penitenciar în primăvara acestui an, unde executase o pedeapsă pentru o faptă aproape identică, tot asupra unui copil.

Potrivit anchetatorilor, victima este un băiat de 11 ani, pe care bărbatul l-ar fi abordat în zona căii ferate din municipiul Adjud. L-ar fi convins să îl urmeze într-un loc acoperit de vegetație, aflat foarte aproape de linia ferată, iar acolo, sub amenințări și acte de violență, l-ar fi abuzat. Copilul a reușit să ajungă acasă într-o stare vizibilă de șoc și a povestit mamei ce s-a întâmplat. Femeia a anunțat imediat autoritățile, iar polițiștii au început cercetările.

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a transmis că, în urma activităților informativ-operative, suspectul a fost identificat rapid: un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din județul Bacău. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, judecătorii au admis propunerea Parchetului și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, începând cu 26 noiembrie și până la 25 decembrie 2025. În motivarea soluției, instanța a reținut că inculpatul este recidivist și reprezintă un pericol real pentru siguranța minorilor.

Inculpatul, condamnat in 2020 pentru că agresase un băiat de 10 ani

De mentionat că si în dosarul în care a fost condamnat în urma cu 5 ani, fapta fusese similara ca cea de acum. Asa cum se detalia pe rejust.ro, în martie 2020, inculpatul întretinuse acte de natura sexuala cu un baietel în vârsta de 10 ani.

Atunci, bărbatul il păcălise pe bãietel că îi va vinde un telefon mobil, asa convingându-l sã îl însoteascã la o fermă părăsită. Bărbatul a fost prins la scurt timp dupã faptă, dat fiind că îi fuseseră recoltate probe biologice cu ocazia unei condamnări anterioare.

Citiți continuarea pe Monitor de Vrancea