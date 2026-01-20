Băcăuan declarat mort, din greșeală. DGASPC se scuză: „Din cauza unei erori de redactare”

Un băcăuan a fost înștiințat printr-un document eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău că este mort.

Bărbatul a primit vestea cu amuzament și ironie: „Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug (…) Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit (…)”, a precizat E. P.

După ce povestea băcăuanului a devenit publică, reprezentanții DGASPC Bacău au venit cu explicații și scuze pentru situația creată. Așadar, potrivit instituției, domnul P. nu mai avea dreptul la rovinieta gratuită, în urma unei proceduri de reevaluare a persoanelor cu handicap, iar băcăuanul în cauză nu se mai încadra în prevederile Legii nr. 448/2006.

„În acest context, domnului P.E. i s-a transmis o informare administrativă prin care ne-am fi dorit sa il instiintam ca dreptul la rovinieta gratuita a incetat. Din nefericire, s-a produs eroarea de redactare, în sensul utilizarii termenului „deces” în locul mențiunii corecte „neincadrare in grad de handicap in urma reevaluarii”. Mențiunea eronată nu reflectă situația reală a persoanei, nu are legătură cu statutul civil al acesteia și nu produce efecte juridice, documentul având caracter strict informativ catre persoana in cauza”, transmite DGASPC Bacău.

Conducerea instituției a dispus demararea unei anchete interne, având ca scop clarificarea circumstanțelor în care s-a produs această situație, stabilirea responsabilităților, identificarea eventualelor disfuncționalități procedurale și luarea măsurilor corespunzatoare. „Rezultatele acestei analize vor fi făcute publice în cel mai scurt timp, în spiritul transparenței și al responsabilității instituționale”, precizează DGASPC Bacău.