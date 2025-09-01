Băcăuan, prins din nou la cerșit, în Bistrița! „Maestrul deghizărilor” a reușit să păcălească inclusiv oamenii legii

Un bărbat din Bacău reușește să se deghizeze și să inducă lumea în eroare, cerșind bani. Chiar și oamenii legii i-au căzut ”în capcană”. Ultima apariție: în Gara Bistrița, îmbrăcat în pijamale roz și cu gloss pe buze.

Neobișnuită apariție în Gara Bistrița. O ”femeie” cu pijamale roz cu trandafiri și gloss pe buze oprea tinerii și le cerea bani.

Doar că sub îmbrăcămintea de femeie se ascundea un bărbat de 32 de ani din județul Bacău. Acesta a mai apelat la mila bistrițenilor, doar că atunci era deghizat în măicuță.

În episodul respectiv, chiar o polițistă locală i-a căzut capcană. Aceasta i-a asigurat bărbatului deghizat transport de la Gherla la Beclean. Crezuse că e o măicuță, așa bine își jucase rolul. Abia când a găsit-o pe ”măicuță” la cerșit, în Bistrița, și-a dat seama că a fost înșelată.

”În noaptea de 31 august, ora 02:30, pe strada Gării și-a făcut apariția un personaj neobișnuit.

Un bărbat de 32 de ani, cu domiciliul în municipiul Moinești, județul Bacău, îmbrăcat în pijamale roz cu trandafiri și gloss pe buze, oprea tinerii din zonă ca să le ceară bani.

În această vară, același bărbat a fost surprins de colegii noștri în plină zi, deghizat în „măicuță” și cerând bani trecătorilor, sub pretextul rugăciunilor.

A fost condus la sediu nostru și sancționat contravențional pentru apelare la mila publică. I s-a pus în vedere să părăsească municipiul Bistrița. Bărbatul duce în realitate o viață normală. Alege însă să își construiască roluri, pentru a profita de bunăvoința oamenilor.

În loc să muncească, preferă să păcălească. Dacă îl mai întâlniți, nu îi finanțați spectacolul.

Anunțați-ne la 0263 239 376 sau prin WhatsApp la 0756 122 070.

Nu încurajați cerșetoria! Nu tot ce pare „sfânt” ziua… rămâne așa și noaptea” au transmis polițiștii locali bistrițeni pe Facebook. (sursa: bistriteanul.ro)