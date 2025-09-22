Băcăuanca Aura Șova, câștigătoarea Vocea României, lansează albumul „Drăgaica” inspirat din folclorul românesc

Aura Șova (27 de ani) a câștigat Vocea României, ediția din 2024. Artista, care este de profesie arhitect, lansează acum albumul „Drăgaica”, inspirat din muzica folclorică românească. Într-un interviu pentru HotNews, Aura Șova explică de ce a ales forma unui basm muzical pentru a transmite mesajul său către public.

„Drăgaica” este construit ca o călătorie în șase capitole, unde fiecare piesă explorează teme adânc înrădăcinate în mitologia românească, memoria colectivă și forța de rezistență feminină. Nu este doar un material muzical, ci un basm contemporan despre iubire, suferință, trădare și renaștere, ancorat într-o estetică folclorică modernă.

R: Când și cum s-a concretizat ideea unui material muzical, de unde v-ați inspirat și ce înseamnă numele „Drăgaica”?

Aura Șova: Încă din copilărie îmi doream să creez muzică ce poate reînvia în sufletul publicului plăcerea pe care o trăiam când ascultam cântece folclorice. Inspirația a venit dintr-o paralelă pe care am făcut-o cu modul în care artiști din țările nordice au reușit să-și readucă la viață muzica tradițională, îmbinând frumusețea artistică a vechilor melodii cu influențe muzicale moderne.

În centrul conceptual al albumului, am ales să plasez un personaj feminin „Drăgaica”, pentru a construi un univers muzical și narativ pe temelia mitului devenirii ielelor. Pentru mine, Drăgaica este mai mult decât o figură mitologică: este un simbol al forței feminine și al importanței conștientizării statutului femeii în societate. Astfel, albumul nu doar omagiază tradiția, ci o și reinterpretează, aducând-o în prezent, printr-un mesaj relevant și puternic.

R: Abia ați intrat în industria muzicală din România – cât de greu e să lansezi un proiect muzical care nu merge pe rețete verificate?

A. Ș.: Adevărul este că industria muzicală nu oferă o viață ușoară, mai ales unui artist debutant care nu cunoaște toate finețurile etapelor lansării unui astfel de proiect muzical. Nu voi intra în prea multe detalii, dar cu siguranță au existat și vor exista dificultăți.

În plus, muzica pe care am ales să o interpretez nu urmează formula clasică care să „prindă la public”, însă am preferat să rămân fidelă stilului care îmi aduce bucurie și împlinire. Totuși, nu sunt rigidă din punct de vedere artistic. Cu siguranță voi explora și alte stiluri muzicale în viitor, însă am simțit că acest proiect trebuia să fie primul, pentru că este unul de suflet, pe care mi-am dorit de foarte mult timp să îl concretizez.

R: Albumul „Drăgaica” este construit ca un basm muzical, populat cu arhetipuri feminine puternice, uneori amenințătoare, alteori protectoare. De ce mitul Drăgaicelor? Ce semnifică ele pentru dvs. Azi?

A.Ș.: Este adevărat. Am ales ca albumul Drăgaica să fie construit sub forma unui basm muzical, o poveste artistică, pentru a transmite sub formă metaforică mesajul meu către public. În viziunea mea, drăgaicele reprezintă simbolul perfect al imaginii femeii moderne: o ființă complexă, liberă și autentică, care nu se lasă îngrădită de norme restrictive.

Femeia modernă poate să fie blândă, iubitoare, efervescentă, dar și dură, să își ceară drepturile, să își exprime limitele necesare procesului ei de a deveni cât mai fidelă naturii ei și să lupte activ pentru valorile ei. Acest mesaj este cu atât mai relevant astăzi, când atrocități precum femicidul sau violența domestică continuă să existe în societatea noastră și nu pot fi trecute sub tăcere.

Vezi interviul complet AICI.