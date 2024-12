Băcăuanca Aura Șova a câștigat Vocea României. Trofeul i-a fost înmânat de Lara Fabian

Băcăuanca Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă, este câștigătoarea Vocea României 2024 și a premiului de 100.000 euro. Trofeul i-a fost înmânat de invitata specială a serii, cunoscuta artistă Lara Fabian.

Aura Şova, câştigătoarea din echipa lui Tudor Chirilă, şi-a început evoluţia în finală cântând melodia ”It’s All Coming Back to Me Now” al solistei Celine Dion. Ea a cântat apoi alături de antrenorul ei, Tudor Chirilă, melodia „În ţara în care m-am născut”, un remake Vama al şansonetei lui Jean Moscopol, potrivit stirileprotv.ro.

La momentul în care a evoluat cu un invitat, Aura a fost pe scenă alături de actorul Marius Manole, la piesa „Vai, sărmana turturică”.

Aura are 26 de ani şi este arhitect. Talentul îl moşteneşte pe jumătate de la mama sa şi pe jumătate de la tatăl ei. Mama are voce, dar nu are ureche muzicală, în timp ce tatăl are ureche muzicală, dar nu are suflu în voce.

​Părinţii Aurei sunt ingineri, iar tatăl ei munceşte în Italia de peste 36 de ani. Are doi fraţi şi o soră şi o relaţie foarte strânsă cu familia ei. Părinţii au încurajat-o să-şi dezvolte şi latura artistică, nu doar să exceleze pe partea academică. Deşi nu a studiat muzica, a ajuns cumva să cânte. Până la 10 ani a participat la concursuri naţionale şi internaţionale de canto, unde a obţinut şi premii.

În prezent, cântă într-o trupă de coveruri la evenimente private. Ştie să cânte şi la instrumente şi este pricepută la caval. În 2017, a participat la un concurs de canto în limba franceză, în Baia Mare: „Chants Sur Scene”, unde a obţinut locul 1.

Este foarte mândră că a intrat la doctorat şi de mică îşi doreşte să construiască un azil pentru bătrâni. A urmat Arhitectura, tocmai pentru a reuşi să construiască singură acest azil.