Băcăuancă coborâtă din SUV de lux, prinsă la cerșit în București

O tânără în scaun cu rotile, care cerșea pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, a ajuns în atenția polițiștilor locali, iar verificările au scos la iveală un detaliu neașteptat: în apropiere era parcată o mașină de lux, care aparținea chiar mamei sale. După ce oamenii legii au legitimat-o, au aflat că aceasta avea domiciliul în județul Bacău, potrivit stirileprotv.ro.

Femeia în scaun cu rotile era în soare de câteva ore, pe marginea unui drum din Sectorul 6 al capitalei, și le cerea bani șoferilor. Mai mulți trecători au sesizat autoritățile.

La doar câțiva metri distanță, au observat o mașină suspectă parcată, un SUV de lux tot cu numere de Bacău. Înăuntru se afla o femeie, iar verificările au arătat că cele două aveau același domiciliu și erau chiar mama și fiica.

Remus Olaru, șef Serviciu Intervenții, Poliția Locală Sector 6: „A fost cooperantă. De foarte multe ori ne întâlnim cu situații în care se mimează probleme de sănătate. Nu ne putem pronunța cu privire la această situație. De multe ori sunt folosite persoane vulnerabile, de aceea rugăm cetățenii să nu mai ofere bani, pentru că de multe ori banii nu ajung la ei.”

Anchetatorii încearcă să afle dacă este vorba despre un caz de exploatare prin cerșetorie.