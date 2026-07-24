Băcăuanii, invitați în Parcul Catedralei, la cinema în aer liber. Vezi ce film se proiectează sâmbăta aceasta!

O nouă seară de cinema în aer liber, organizată de Primăria Muncipiului Bacău, îi așteaptă pe băcăuanii de toate vârstele, în Parcul Catedralei, pe 25 iulie, de la ora 21.00.

Pentru proiecția din această sâmbătă, organizatorii au ales „Elio”, ⁠o animație care prezintă aventura intergalactică a unui băiat singuratic, care devine din greșeală ambasadorul Pământului în spațiu.

„Luați o pătură, aduceți-i pe cei dragi și bucurați-vă de magia cinematografiei în aer liber. Vă așteptăm să transformăm împreună o seară obișnuită într-o amintire frumoasă de vară” – transmite Primăria Bacău.

Intrarea este liberă.