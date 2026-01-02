Băcăuanii pot achita taxele și impozitele locale începând cu 8 ianuarie

Taxele și impozitele locale se pot achita, în municipiul Bacău, începând cu 08 ianuarie. Până pe 07 ianuarie 2026, activitatea cu publicul a Direcției de Impozite și Taxe Locale este întreruptă.

Potrivit municipalității, în intervalul 31 decembrie – 07 ianuarie se vor desfășura operațiuni tehnice necesare pentru închiderea bazei de date aferente anului 2025, implementarea taxelor și impozitelor pentru anul 2026, precum și activități de testare și mentenanță.

Activitatea cu publicul se va relua începând cu data de 8 ianuarie 2026, conform programului normal.