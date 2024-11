Băcăuanul Adrian Popa, premiat de Capital România. Dragoș Benea: „Un manager medical care a confirmat încrederea investită în el de PSD Bacău şi premierul Marcel Ciolacu”

Băcăuanul Adrian Popa, președintele Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infra­structurii în Sănătate (ANDIS), a fost premiat pentru performanțele sale în domeniul sănătății, în cadrul Galei Capital România. Evenimentul a avut loc aseară, în București.

Redactorii revistei au analizat performanțele sistemului de sănătate public și privat din ultima perioadă și au alcătuit un top 100 al performerilor în sănătate. Analiza a vizat Ministerul Sănătății, spitale importante precum cel Universitar sau Floreasca, Institutul Fundeni, clinici și ambulatorii private, farmacii și companii producătoare de medicamente, Colegiul Medicilor, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și instituții publice precum INSP.

„Titrata publicație Capital România, renumită pentru analizele sale minuțioase și transformarea acestora în diferite clasamente (topuri) pe domenii și personalități de interes public, a organizat aseară în București o gală festivă dedicată domeniului sănătății (…) Toți cei care au performat și au îmbunătățit semnificativ sistemul medical au urcat aseară pe scenă și au primit un semn de recunoștință pentru eforturile depuse”, a precizat Adrian Popa.

Adrian Popa a mai spus că, acum aproximativ 3 ani, „am avut curajul, aproape inconștient, să renunț la mandatul de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău și am venit la București cu susținerea Premierului României și a PSD pentru a încerca să construiesc o instituție nouă, care să reprezinte un instrument al Ministerului Sănătății pentru implementarea proiectelor de infrastructură de sănătate, modernizări, reabilitări, construcții și dotări de instituții spitalicești din subordinea ministerului dar nu numai. Am construit la ANDIS o echipă de 55 de colegi specialiști pe diferite domenii cu un rol esențial în implementarea celor trei Spitale Regionale de Urgență Iași, Cluj și Craiova care, după prea mulți ani, trec de la stadiul de povești pe hârtie, la construcția efectivă. După aproape trei ani am reușit să obținem finanțarea pentru aceste spitale regionale prin programul sănătate, prin contribuția de la bugetul de stat și prin credit național de la Banca Europeană de Investiții.”

Eurodeputatul Dragoș Benea l-a felicitat public pe președintele ANDIS, Adrian Popa

În urma distincției pe care a primit-o președintele ANDIS, Adrian Popa, europarlamentarul și președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, l-a felicitat public.

„Băcăuanul Adrian Popa, o certitudine social-democrată în domeniul Sănătății, un manager medical care a confirmat încrederea investită în el de PSD Bacau şi premierul Marcel Ciolacu: fostul şef al Spitalului Județean de Urgență Bacău a transformat, în doar 2-3 ani, un jalon din PNRR într-o instituție cu capacitate administrativă probată, ANDIS, care construieşte spitale regionale la Iaşi, Craiova şi Cluj. Distincția oferită de Capital e meritată cu prisosință! Cu prim-ministrul Marcel Ciolacu şi PSD la Ministerul Sănătății & ANDIS construim spitale regionale, investim în Sănătate şi consolidăm reziliența sistemului sanitar din România!”, a precizat eurodeputatul Dragoș Benea.