Băcăuanul Petru Răzvan Umbrărescu, la un pas de podium în legendara cursă de 24 de ore de la Le Mans

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Pilotul băcăuan Petru Răzvan Umbrărescu a fost foarte aproape de a scrie istorie pentru automobilismul românesc, după ce a încheiat pe locul 4 cursa de 24 de ore de la Le Mans, una dintre cele mai prestigioase competiții de anduranță din lume.

Echipajul cu numărul 87 al echipei Akkodis ASP, format din Petru Răzvan Umbrărescu, Clemens Schmid și José María López, a avut un weekend remarcabil pe celebrul Circuit de la Sarthe. După ce a obținut locul 3 în Hyperpole, echipa a pornit cu mari speranțe în cursa de 24 de ore.

Startul competiției a fost excelent pentru echipajul românului. La volanul modelului Lexus RC-F LMGT3, Umbrărescu a avut o prestație apreciată, menținându-se în lupta pentru primele poziții și duelându-se cu piloți de top ai categoriei LMGT3. În același timp, coechipierul său José María López a stabilit cel mai rapid tur al clasei, cu timpul de 3 minute și 54,445 secunde.

La un moment dat, cele două echipaje ale Akkodis ASP ocupau primele două poziții ale cursei, confirmând ritmul excelent al formației franceze în cursa de casă.

Șansele la podium au fost însă afectate în timpul nopții, când echipajul #87 a primit o penalizare de tip „drive-through”, pierzând timp prețios și coborând în clasament. Departe de a renunța, Umbrărescu, Schmid și López au început o impresionantă cursă de recuperare.

După o luptă intensă până în ultimele minute ale competiției, echipajul a trecut linia de sosire pe locul 4 la clasa LMGT3, la numai 1,8 secunde de poziția a treia, ocupată de echipajul Aston Martin The Heart of Racing.

Rezultatul reprezintă cea mai bună performanță a lui Petru Răzvan Umbrărescu la Le Mans de până acum. Dacă în 2025 echipajul său încheia pe locul 5, ediția din acest an a adus un progres important și a demonstrat că un podium românesc în celebra cursă franceză este mai aproape ca niciodată.

Pentru sezonul viitor, echipa Akkodis ASP va concura cu noul model Toyota GR GT3, o schimbare care alimentează speranțele pentru o performanță și mai mare în 2027.