Bacăul aleargă de sărbători: SantaCROSS 2025, competiția cu spirit de Crăciun

Bacăul intră în atmosfera sărbătorilor prin mișcare și voie bună. Duminică, 21 decembrie 2025, Piața Tricolorului va găzdui SantaCROSS 2025, o competiție de alergare urbană organizată de Clubul „Oleacă de Bicicliști” Bacău, eveniment dedicat alergătorilor amatori și tuturor celor care vor să încheie anul într-o notă energică și veselă.

Cursa se va desfășura pe un traseu 100% asfaltat, într-o buclă de aproximativ 1,5 kilometri, amenajată în zona centrală a municipiului. Startul este programat la ora 10:30, iar participanții vor avea la dispoziție 90 de minute pentru a parcurge cât mai multe ture. Cronometrarea se va face electronic, cu ajutorul cipurilor RFID.

SantaCROSS este o competiție fără scop comercial, gândită ca o alergare cu suflet, unde accentul cade pe bucuria mișcării, comunitate și spiritul Crăciunului. Vor fi organizate categorii Open Feminin și Open Masculin, iar toți participanții vor primi la final medalia oficială SantaCROSS 2025. Organizatorii au pregătit și premii speciale pentru originalitate, dar și trofeul inedit „Renul de Lemn”, devenit deja un simbol al evenimentului.

Înscrierile s-au realizat online, până la data de 10 decembrie 2025, însă, în limita locurilor disponibile, participanții se vor putea înscrie și la fața locului. SantaCROSS 2025 se anunță nu doar o competiție sportivă, ci o adevărată sărbătoare a mișcării și a comunității, cu colinde, energie bună și spirit de Crăciun, chiar în inima Bacăului.