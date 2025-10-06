Bacăul deschide Zilele Info Schrack 2025 – tehnologie de vârf și inovație electrică, prezentate în premieră locală, pe 7 octombrie

Schrack Technik România, filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH, unul dintre cei mai importanți jucători (producător și distribuitor) de pe piața de instalații și echipamente electrice, continuă dezvoltarea la nivel regional și anunță Zilele Info Schrack 2025, în toate orașele-sucursale, începând cu 7 octombrie.

După lansarea celui mai mare centru logistic de materiale electrice din țară, în Domnești (lângă București), în vara acestui an, în urma unei investiții de peste 15 milioane de euro, compania aduce cele mai noi soluții tehnice în sucursalele din întreaga țară.

Primul eveniment în cadrul acestei caravane tehnice naționale are loc la Bacău, marți, 7 octombrie, la Podu’ cu Lanțuri – Calea Moldovei 4, începând cu ora 9:30. Evenimentul se adresează profesioniștilor din domeniul instalațiilor electrice, companiilor partenere, dar și studenților din domenii tehnice. Participanții vor avea ocazia să descopere, în exclusivitate, cele mai noi soluții tehnologice din portofoliul Schrack Technik – de la sisteme fotovoltaice „All-in-One”, la soluții pentru iluminat inteligent, conectivitate IT și siguranță industrială.

De asemenea, Schrack Technik se adresează clienților din toată țara prin adoptarea unei politici atractive de prețuri și prin lansarea unei game noi de produse și soluții în industrie. Scopul este de a face viața oamenilor mai ușoară și de a facilita accesul la noile tehnologii pentru un public cât mai larg.

„2025 este un an de referință pentru Schrack Technik România. Noul Centru Logistic din Domnești, Ilfov, nu este doar o investiție în infrastructură, ci simbolul unei etape noi de dezvoltare: capacitate extinsă de stocare, procese moderne și o echipă pregătită să livreze excelență. Este dovada unei creșteri solide și a angajamentului nostru pentru viitor. Acum este momentul ca aceste realizări să ajungă și mai aproape de sucursalele noastre și către mediul academic local.

Suntem încântați să începem acest turneu la Bacău, un oraș-cheie pentru activitatea noastră regională. Este o oportunitate excelentă de a fi mai aproape de partenerii noștri, dar și de tinerii viitori ingineri, pe care dorim să-i sprijinim și să-i încurajăm să rămână conectați la inovațiile din domeniul electric. Zilele Info Schrack sunt mai mult decât un eveniment tehnic – sunt un moment de conectare, schimb de idei și inspirație pentru viitor”, a declarat Iulian Smarandache, Director General Schrack Technik România.

Programul complet al evenimentului din Bacău – 7 octombrie 2025:

09:30 – 12:00 | Demonstrații tehnice și sesiuni interactive dedicate studenților din universitățile și colegiile tehnice locale

| Demonstrații tehnice și sesiuni interactive dedicate studenților din universitățile și colegiile tehnice locale 14:30 – 18:00 | Prezentări tehnice, lansări de produse și sesiuni de networking pentru clienți și parteneri

| Prezentări tehnice, lansări de produse și sesiuni de networking pentru clienți și parteneri 18:30 | Cină festivă dedicată partenerilor Schrack Technik

Participarea este gratuită, în baza înscrierii online, în limita locurilor disponibile.

Agenda Zilelor Info Schrack 2025 – Sesiune Studenți & Sesiune Clienți

DEMONSTRAȚII STUDENȚI

9:30 – 10:00 – Welcome / Primire invitați

10:00 – 10:15 – De la student la profesionist – Oportunități Schrack Technik România

10:15 – 10:35 – Protecția circuitelor: primul scut al siguranței electrice

10:35 – 10:55 – Cum ajunge internetul la tine? Introducere în cablarea structurată

10:55 – 11:15 – Iluminatul: știința care face spațiile să prindă viață

11:15 – 11:30 – Smart & Fast – Concursul Kahoot pentru viitorii ingineri

11:30 – 12:00 – Gustare de prânz

PROGRAM CLIENȚI

14:30 – 15:00 – Welcome / Primire invitați

15:00 – 15:20 – Schrack Evoluție și Perspective

15:20 – 15:50 – Schrack expo: prezentare produse expuse

15:50 – 16:10 – Întreruptoarele MQ Schrack – Siguranța puterii industriale

16:10 – 16:45 – Iluminat Schrack – Siguranță activă și lumină premium pentru fiecare spațiu

16:45 – 17:10 – IT Essentials – Conectivitate sigură, rapidă și pregătită pentru viitor

17:10 – 17:30 – Coffee break

17:30 – 17:50 – Schrack All-in-One – Puterea soarelui într-un singur sistem

17:50 – 18:10 – Inovație electrică și distribuție inteligentă – Schrack 2025

18:10 – 18:30 – Inginerii răspunsurilor – Kahoot cu premii electrizante

18:30 – Cină festivă

Zilele Info Schrack 2025 continuă la:

Sibiu – joi, 9 octombrie (Odissea Events Hall, Strada L, Cristian, Sibiu)

Cluj-Napoca – marți, 14 octombrie (ELITIS Events Center, Strada Făgetului 74, Cluj-Napoca)

Oradea – joi, 16 octombrie (Sala de evenimente Artemis Leto, Calea Aradului, Nr. 91P, Oradea)

Timișoara – marți, 21 octombrie (Venue Events, Sala Grand Ballroom, str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64, Timișoara)

Craiova – joi, 23 octombrie (Hotel Ramada, sala Constantin Brâncuși, Calea București, nr.1, Craiova)

Schrack Technik România – planuri ambițioase și investiții în viitor

Compania țintește să devină nr. 1 în ingineria electrică din România

Cu o experiență de peste 100 de ani și o prezență solidă în România, Schrack Technik este astăzi al doilea jucător din piața de materiale și echipamente electrice din țară, țintind prima poziție în ingineria electrică.

Compania deține cel mai mare stoc de materiale electrice din România și o platformă de comenzi online care a setat un standard de excelență național. De asemenea, compania oferă consultanță specializată pentru proiecte cu diverse grade de complexitate. În plus, Schrack Technik adoptă o nouă politică atractivă de prețuri și își păstrează competitivitatea în piața echipamentelor electrice. Compania a investit semnificativ în domeniul digitalizării businessului, platforma www.schrack.ro reprezentând în prezent aproximativ 45% din cifra de afaceri a firmei.

În primele nouă luni ale anului 2025, compania a înregistrat o creștere cu 17% a cifrei de afaceri. Și numărul de clienți unici a crescut la 2.150/lună, cu 11% mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul de produse distincte vândute a crescut cu 10% – ajungând actualmente la 5300 de coduri de produse. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 184.637.579 lei și 122 angajați. În primele 9 luni, a realizat o cifră de afaceri de 162.628.038,54, cu 140 de angajați.

În prezent, în Schrack Technik România lucrează 140 angajați, iar strategia companiei este ca în următorii 5 ani, numărul acestora să se dubleze, prin cooptarea de noi absolvenți și buni profesioniști. Marea majoritate a angajaților, cei care sunt implicați în procesul de vânzare directă, sunt absolvenți de studii tehnice superioare, atent și riguros selectați, care urmează încă de la început o serie de traininguri specializate.

Despre Schrack Technik România

Schrack Technik România este filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH cu o experiență de peste 100 de ani în lume. În Romania, Schrack Technik este prezentă încă din 1998, are 140 de angajați și sucursale în: București (sediul social), Oradea, Cluj-Napoca, Bacău, Sibiu, Timișoara și Craiova. Pe site-ul www.schrack.ro sunt comercializate peste 35.000 de produse.