Bacăul este gazda Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață” – etapa națională, clasele V-VIII

În perioada 4–7 mai 2026, Bacăul va găzdui etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”, destinată elevilor din clasele V-VIII, competiție de prestigiu inclusă în calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de Ministerul Educației și Cercetării.

La această ediție s-au calificat 106 elevi proveniți din toate județele țării, însoțiți de 42 de profesori. Participanții vor avea oportunitatea de a-și valorifica competențele de lectură, interpretare și comunicare, într-un cadru educațional competitiv, care promovează lectura ca instrument esențial pentru dezvoltarea personală și formarea gândirii critice.

Festivitatea de deschidere a olimpiadei va avea loc luni, 4 mai 2026, la ora 17:00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, în prezența reprezentanților autorităților locale, ai instituțiilor educaționale, profesorilor coordonatori și elevilor participanți. Proba scrisă se va desfășura marți, 5 mai 2026, începând cu ora 10:00, iar proba orală va avea loc miercuri, 6 mai 2026.

Unitatea de învățământ gazdă a competiției este Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, instituție de tradiție a învățământului băcăuan, care va asigura condițiile optime pentru desfășurarea probelor și activităților din cadrul olimpiadei.

„Organizarea acestei competiții naționale la Bacău reconfirmă rolul important al comunității educaționale locale în promovarea excelenței școlare și a valorilor culturale, oferind elevilor participanți un cadru propice afirmării performanței și dialogului academic. Le urăm mult succes tuturor participanților!”, transmite ISJ Bacău.