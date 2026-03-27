Bacăul găzduiește Olimpiada Națională de Coregrafie 2026: peste 100 de elevi din țară, pe scena orașului

Bacău devine, la finalul lunii martie, centrul coregrafiei școlare din România, găzduind etapa națională a Olimpiadei Naționale de Coregrafie. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în parteneriat cu Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, sub egida Ministerul Educației și Cercetării, în perioada 30 martie – 2 aprilie 2026.

La competiție vor participa 104 elevi calificați în etapa finală, reprezentând opt colegii și licee de artă din întreaga țară:

Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău

Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca

Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța

Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași

Liceul de Artă „Ion Vidu” Timișoara

Unde are loc deschiderea Olimpiadei Naționale de Coregrafie?

Evenimentul debutează oficial luni, 30 martie, de la ora 17:00, cu festivitatea de deschidere organizată la Teatrul Municipal Bacovia.

Două zile de concurs pe scena Teatrului de Vară

Probele competiționale se vor desfășura în zilele de 31 martie și 1 aprilie, pe scena Teatrul de Vară „Radu Beligan”, unde elevii vor concura la două secțiuni: dans clasic și dans contemporan.

Când are loc premierea laureaților?

Festivitatea de premiere este programată joi, 2 aprilie, de la ora 10:00, pe aceeași scenă.

Organizatorii anunță că accesul publicului este liber, oferind băcăuanilor ocazia de a urmări un spectacol artistic de înalt nivel. Participanții vor evolua într-un cadru competitiv care respectă rigorile unei olimpiade naționale.

„Ne bucurăm că județul Bacău devine gazda unui eveniment de o asemenea anvergură, care aduce împreună elevi talentați din întreaga țară. Olimpiada Națională de Coregrafie este o oportunitate de a celebra excelența artistică, disciplina și pasiunea pentru dans, dar și de a oferi publicului băcăuan acces la un spectacol de înaltă ținută profesională”, a declarat Ana-Maria Egarmin, inspector școlar general.

Evenimentul își propune să promoveze excelența în domeniul coregrafic și să aducă în prim-plan talentul tinerilor artiști din România.