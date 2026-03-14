VIDEO: Bacăul găzduiește prima conferință regională Onco Multi Suport pentru pacienții oncologici. „Infrastructura și echipamentele sunt doar o parte din răspuns”

La Bacău, a avut loc prima Conferință Interdisciplinară Onco Multi Suport, un eveniment regional care a reunit specialiști din mai multe județe pentru a discuta colaborarea multidisciplinară în îngrijirea pacienților oncologici. Tema principală: pacientul cu cancer nu aparține doar oncologului, ci întregii echipe medicale.

Bacăul a fost, vineri, scena acestei întâlniri regionale organizate de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România și Asociația Câștigă Viața, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Bacău.

În cadrul mesei rotunde, au participat manageri de spitale din județele Bacău, Neamț și Botoșani, managerul Institutul Regional de Oncologie Iași, reprezentanți ai Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Direcției de Sănătate Publică Bacău, Colegiului Dieteticienilor Iași, Colegiului Fizioterapeuților și Colegiului Psihologilor.

Discuțiile au abordat teme esențiale pentru sistemul medical, precum:

dezvoltarea programelor de screening pentru cancer,

optimizarea traseului pacientului între unitățile medicale,

dotările actuale și viitoare ale spitalelor din regiune,

deficitul de medici specialiști în teritoriu.

Un punct central al dezbaterii a fost necesitatea consolidării colaborării interdisciplinare, pentru a asigura pacienților un diagnostic rapid, tratamente bine coordonate și o îngrijire integrată. Participanții au subliniat că îmbunătățirea îngrijirii oncologice poate fi realizată doar prin coordonare între specialiști, instituții și niveluri ale sistemului medical, precum și prin dezvoltarea unor parteneriate regionale funcționale.

La final, participanții au salutat inițiativa organizării conferinței și au apreciat oportunitatea dialogului deschis dintre specialiști, autorități și reprezentanții pacienților, exprimându-și dorința ca astfel de întâlniri să continue în anii următori.

Ec. Ion-Marius Savin, manager SJU Bacău, a subliniat:

„Pacientul oncologic nu este pacientul unei singure specialități, ci al întregii echipe medicale. Succesul în lupta împotriva cancerului depinde de capacitatea noastră de a lucra împreună – medici din specialități diferite, instituții medicale, autorități și organizații de pacienți.

Discuțiile au evidențiat provocări reale: dezvoltarea programelor de screening, optimizarea traseului pacientului, deficitul de specialiști și investițiile în infrastructură.

Însă cea mai importantă resursă rămâne colaborarea dintre oameni. Când specialitățile medicale lucrează împreună, pacientul nu mai navighează singur prin sistem. Îmi doresc ca această conferință să devină un punct de plecare pentru o colaborare regională mai puternică, pentru că în lupta cu cancerul, timpul, cooperarea și deciziile corecte pot face diferența dintre incertitudine și șansă pentru viață.”

Deputatul Adrian Popa, membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a declarat:

„Bacăul devine un punct important pe harta serviciilor oncologice din regiune. Azi am participat la deschiderea Conferinței Regionale Onco Multi Suport, dedicată abordării integrate a pacientului oncologic.

Felicit organizatorii pentru alegerea Bacăului și pentru că au remarcat evoluția serviciilor oncologice din cadrul spitalului. Această evoluție nu este întâmplătoare – investițiile constante ale administrației locale și implicarea factorului politic au transformat spitalul într-un centru modern, cu CT spectral, RMN, radioterapie performantă și PET-CT, singurul aparat de acest tip din județele limitrofe.

Infrastructura și echipamentele sunt doar o parte din răspuns. La fel de importantă este echipa multidisciplinară – Tumor Board-ul, unde specialiștii decid împreună cea mai bună conduită pentru fiecare pacient. Pacientul oncologic are nevoie și de suport psihologic, nutrițional și de sentimentul că nu este singur.

În calitate de membru al Comisiei de Sănătate, voi acorda atenție deosebită propunerilor legislative din domeniul oncologic și le doresc organizatorilor o conferință fructuoasă, cu idei și colaborări care să se transforme în beneficii reale pentru pacienți.”

Evenimentul a oferit o platformă de dialog între specialiști din diverse domenii medicale și sociale, accentuând importanța colaborării interdisciplinare și a parteneriatelor regionale în îmbunătățirea calității îngrijirii oncologice.