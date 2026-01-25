Bacăul, în topul primăriilor la cheltuielile cu iluminatul festiv la nivel național

Cu o alocare de 1,86 milione de lei, municipiul Bacău se află în top 10 la nivel național în ceea ce privește sumele alocate pentru iluminatul festiv în sezonul de iarnă 2025-2026, potrivit studiului realizat de Asociația InfoCons – Protecția Consumatorilor, care a analizat răspunsurile primăriilor municipiilor reședință de județ din România.

foto: Facebook Lucian Stanciu Viziteu

Deși suma nu atinge nivelurile marilor orașe precum București sau Brașov, ea depășește semnificativ bugetele alocate de multe alte municipii reședință de județ.

1,86 milioane de lei pentru iluminatul festiv în Bacău

Conform datelor centralizate de InfoCons, Primăria Municipiului Bacău a alocat 1.859.000 de lei (TVA inclus) pentru iluminatul festiv aferent iernii 2025-2026, sumă care plasează orașul pe locul 6 la nivel național, după București, Brașov, Râmnicu Vâlcea, Cluj-Napoca și Sectorul 2 din Capitală.

Prin comparație, Bucureștiul conduce detașat clasamentul, cu peste 13,5 milioane de lei, Brașovul a alocat 4,23 milioane de lei, iar Cluj-Napoca a comunicat 2,42 milioane de lei cheltuite. La polul opus, există municipii precum Baia Mare (114.950 lei), Reșița (113.235 lei) sau Călărași (100.000 lei), iar diferența dintre cea mai mică și cea mai mare sumă depășește 344%, aspect subliniat și de InfoCons în concluziile studiului.

Iluminat festiv timp de 49 de zile în Bacău

Instalațiile de iluminat festiv din municipiul Bacău au funcționat în perioada 28 noiembrie 2025-15 ianuarie 2026, respectiv 49 de zile, peste media națională care se situează în intervalul 40-45 de zile.

Un aspect notabil semnalat de studiu este legat de procedura de achiziție. În cazul municipiului Bacău, la rubrica „achiziție directă/licitație publică”, este menționată sintagma „nu este cazul”, fără alte precizări suplimentare, având în vedere că acest serviciu public este prestat în regie directă, prin Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP) din subordinea primăriei. În multe alte municipii, iluminatul festiv este realizat fie prin achiziție directă, fie prin concesiune sau acord-cadru cu diverși operatori privați, ceea ce face dificilă o comparație uniformă a eficienței cheltuirii fondurilor publice.