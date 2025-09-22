Bacăul, îndatorat până în 2049! Care este situația creditelor contractate de primarul Viziteu, ce însumează aproape 70 de milioane de euro

Actuala administrație a Bacăului a îndatorat municipiul până în anul 2049. În mai puțin de 2 ani, primarul Lucian Stanciu-Viziteu, cu girul Consiliului Local, a contractat nu mai puțin de 3 credite, în valoare totală de aproximativ 68 de milioane de euro. Banii, conform hotărârilor de Consiliu Local, merg către diverse investiții din fonduri europene, acolo unde s-au pierdut bani din cauza întârzirilor, sau către investiții din bugetul local.

Primul împrumut a fost făcut de administrația Viziteu în 2023. Este vorba despre 14 milioane de euro (70.000.000 RON) luați de la Libra Internet Bank. Creditul are o perioadă de grație de 36 de luni, iar perioada de rambursare este de 204 luni. Acesta va fi achitat integral în anul 2043. Banii sunt folosiți pentru asigurarea finanțării unor proiecte europene, precum sistemul de management al traficului sau unele piste de biciclete, dar și proiecte de la buget, susținute integral, precum închiderea celulei 1 de gunoi sau amenajarea unor spații din curțile școlilor.

Un al doilea împrumut a fost făcut la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în aprilie 2024. Creditul are o valoare de 26,3 milioane de euro, cu o perioadă de grație de 24 de luni și o perioadă de rambursare de 276 de luni. Asta înseamnă că va fi închis tocmai în 2049. Conform Primăriei, banii sunt necesari pentru susținerea financiară a unui plan de investiții multianual ce are trei componente, ce includ infrastructura de transport inteligent, formarea educațională și regenerare urbană.

În fine, al treilea împrumut, de peste 28 milioane de euro, a fost și cel mai mare. Acesta a fost încheiat în martie 2025 cu Raiffensen Bank și are un termen de rambursare de doar 177 de luni. Adică se va închide în 2040. Banii vor fi folosiți pentru investiții de la buget, aprobate prin hotărâri de Consiliu Local.

Toate cele trei împrumuturi sunt garantate cu veniturile Primăriei și conturile curente.