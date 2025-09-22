Ziarul de Bacău

Bacăul, îndatorat până în 2049! Care este situația creditelor contractate de primarul Viziteu, ce însumează aproape 70 de milioane de euro

Actuala administrație a Bacăului a îndatorat municipiul până în anul 2049. În mai puțin de 2 ani, primarul Lucian Stanciu-Viziteu, cu girul Consiliului Local, a contractat nu mai puțin de 3 credite, în valoare totală de aproximativ 68 de milioane de euro. Banii, conform hotărârilor de Consiliu Local, merg către diverse investiții din fonduri europene, acolo unde s-au pierdut bani din cauza întârzirilor, sau către investiții din bugetul local.

Primul împrumut a fost făcut de administrația Viziteu în 2023. Este vorba despre 14 milioane de euro (70.000.000 RON) luați de la Libra Internet Bank. Creditul are o perioadă de grație de 36 de luni, iar perioada de rambursare este de 204 luni. Acesta va fi achitat integral în anul 2043. Banii sunt folosiți pentru asigurarea finanțării unor proiecte europene, precum sistemul de management al traficului sau unele piste de biciclete, dar și proiecte de la buget, susținute integral, precum închiderea celulei 1 de gunoi sau amenajarea unor spații din curțile școlilor.

Un al doilea împrumut a fost făcut la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în aprilie 2024. Creditul are o valoare de 26,3 milioane de euro, cu o perioadă de grație de 24 de luni și o perioadă de rambursare de 276 de luni. Asta înseamnă că va fi închis tocmai în 2049. Conform Primăriei, banii sunt necesari pentru susținerea financiară a unui plan de investiții multianual ce are trei componente, ce includ infrastructura de transport inteligent, formarea educațională și regenerare urbană.

În fine, al treilea împrumut, de peste 28 milioane de euro, a fost și cel mai mare. Acesta a fost încheiat în martie 2025 cu Raiffensen Bank și are un termen de rambursare de doar 177 de luni. Adică se va închide în 2040. Banii vor fi folosiți pentru investiții de la buget, aprobate prin hotărâri de Consiliu Local.

Toate cele trei împrumuturi sunt garantate cu veniturile Primăriei și conturile curente.

  5. Ciobanu a zis

    Creditele astea pe viață ar putea merge la terase împădurite pe blocuri.S-ar putea lega blocurile între ele prin pasarele.Am putea să ne deplasăm cu autozburătoare cu cip.A apărut și ultimul model de iPhone cu cartelă lichidă.Am putea cumpăra și pulveriza dintr-un unic duș municipal particule de cristale de apă și săpun să ne spălăm iar ce curge de pe noi s-ar folosi mai eficient la spălatul străzilor și pasarelelor.

  12. veteranul a zis

    Acest primar a angajat comunitatea in cheltuieli inutile. Majoritatea acestor investitii sunt destinate unui anumit segment de varsta al cetatenilor municipiului Bacau. Aceste investitii fanteziste vin sa satisfaca cerintele unui tineret dezorientat care vrea doar distractie si iar distractie. Strazile in mare parte sunt praf, exceptie cateva refacute inainte de alegeri, evident in scop electoral, nu din alt motiv(unele avand o stare chiar buna inainte de refacere). Canalizarea e praf, dovada miasmele dintre blocuri, mai ales vara cand e foarte cald. Alimentarea cu apa potabila a orasului sta intr-o singura sursa importanta, restul de surse fiind nesemnificative ca debit. Orasul arata jalnic, o multime de case abandonate sunt in ruine, iar foarte multe terenuri private sunt pline de balarii mai inalte ca omul. Nu mai vorbesc de fostele hoteluri, Moldova si cel de langa Adal. Blocurile de locuinte mai vechi arata jalnic, cu fatade pestrite si partial termoizolate. Pasarela de la Margineni se degradeaza pe zi ce trece(borduri care se dezintegreaza, balustrade ruginite, rosturile dintre grinzi deteriorate, etc). Toate aceste aspecte nu-l intereseaza pe primar. El este preocupat doar de lucrari noi care sa poarte amprenta lui si care sa genereze probabil ceva avantaje materiale si de alta natura. E doar o presupunere care nu trebuie exclusa tinand cont de ce intampla in tara asta.

  13. Miky a zis

    Să plătească Viziteu, Ignat, Bulai, Popovici, …restul . Daca tot obțin venituri să și achite! La mâncat beneficii sunt primii…să fie tot așa și la plată!

  16. lukas a zis

    Primarul Viziteu nu este cu nimic diferit de Ciolacu.
    Ambii stiu doar să se imprumute.
    Este grav că orasul nu se dezvoltă prin absortia de fonduri europene, cum reusesc altele.
    Din pacate aplaudacii Primarului din Consiliul Local nu isi dau seama de dimensiunea dezastrului in care a băgat orașul.

