Bacăul își sărbătorește ziua: 6 octombrie, data primei atestări documentare a municipiului

Pe 6 octombrie, municipiul Bacău marchează Ziua orașului, o dată care amintește de prima atestare documentară a localității, consemnată la 6 octombrie 1408. În urmă cu peste șase secole, domnitorul Alexandru cel Bun emitea un hrisov prin care acorda privilegii comerciale negustorilor din Liov (Lviv, Ucraina de astăzi), menționând pentru prima dată „târgul Bacău” ca punct vamal și centru de schimburi.

Documentul, redactat în limba slavonă, este păstrat în original la Arhivele Statului din Liov și reprezintă una dintre cele mai vechi mărturii scrise despre existența organizată a Bacăului. Hrisovul stabilea rutele comerciale din Moldova și fixa Bacăul ca vamală importantă între Transilvania și porturile de la Marea Neagră, rol care avea să-i determine evoluția urbană în secolele următoare.

În istoria recentă, 6 octombrie a fost oficial recunoscută ca Ziua Municipiului Bacău printr-o hotărâre a Consiliului Local, care stabilește data ca moment simbolic al identității orașului. Cu acest prilej, în anii trecuți au fost organizate concerte, expoziții și ceremonii dedicate comunității, însă în 2025 municipalitatea a decis să nu mai organizeze evenimente festive, invocând constrângeri bugetare și prioritizarea investițiilor publice.

Bacăul, devenit între timp unul dintre cele mai importante centre urbane ale Moldovei, își păstrează rădăcinile medievale în zona Curții Domnești, unde arheologii au identificat urme ale așezării timpurii. Numele orașului a fost de-a lungul timpului legat de comerț, meșteșuguri și, mai târziu, de industrie și aviație, iar astăzi de infrastructură și educație.

La 617 ani de la prima mențiune oficială, Bacăul continuă să fie un reper istoric, cultural și economic pentru întreaga regiune a Moldovei