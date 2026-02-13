Bacăul, la un pas de criza gunoaielor. Viziteu acuză Ecosud de șantaj comercial, în timp ce Prefectura a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Municipiul Bacău riscă să intre într-o nouă criză a deșeurilor, după ce autoritățile județene și locale acuză operatorul depozitului conform că blochează, în mod deliberat, activitatea de colectare, pe fondul unui conflict comercial legat de tarife. Situația a fost discutată miercuri, 12 februarie 2026, într-o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, convocată de prefectul județului Bacău, Andreea Negru.

Potrivit comunicatului transmis de Instituția Prefectului, ședința a avut loc în urma sesizărilor venite din partea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău și a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. În data de 11 februarie, ADIS a solicitat sprijin instituțional de urgență, reclamând obstrucționarea depozitării deșeurilor municipale atât la Depozitul conform de deșeuri Bacău, cât și la Stația de transfer Onești.

Conform constatărilor făcute la fața locului, operatorul depozitului, Ecosud SA, a transmis o notă internă prin care a restricționat descărcarea deșeurilor în Celula 2 a depozitului și la stația de transfer din Onești. Măsura a afectat direct activitatea operatorilor de colectare și transport, SOMA SRL și Compania Romprest Service SA, generând riscul acumulării deșeurilor și, implicit, riscuri asupra sănătății publice și mediului.

În acest context, Garda Națională de Mediu a declanșat controale de urgență la Ecosud SA, pentru verificarea respectării legislației de mediu și a condițiilor din actele de reglementare, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Autoritățile județene subliniază însă limitele de intervenție ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Subprefectul Valentin Ivancea a precizat că CJSU nu are competențe de mediere contractuală și nu poate sancționa conflicte comerciale, rolul său fiind strict acela de a preveni sau gestiona situații care pot degenera în urgențe ce afectează populația. Totodată, a fost reamintit faptul că reglementarea tarifelor revine Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, iar disputa a apărut după ce Ecosud a solicitat majorarea tarifului, cerere refuzată de ADIS Bacău.

Prefectul Andreea Negru a cerut urgentarea demersurilor de soluționare a conflictului și a dispus transmiterea unei somații către Ecosud SA, pentru continuarea activității de depozitare a deșeurilor, astfel încât să fie eliminate riscurile pentru populație și mediu. Respectarea obligațiilor operatorului va fi monitorizată de Garda de Mediu Bacău.

La nivel local, a reacționat și primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Edilul a declarat că a fost nevoit să se deplaseze personal la groapa de gunoi, pentru ca autospecialele SOMA și Romprest să poată descărca deșeurile, acuzând un „șantaj” din partea operatorului depozitului.

Primarul susține că limitarea accesului la doar trei mașini pe oră, față de un flux normal de 10–12, reprezintă o presiune inacceptabilă pentru a forța plata unui tarif mai mare. „Nu o să permit să se adune munți de gunoaie ca o formă de șantaj”, a afirmat acesta, adăugând că Primăria Bacău nu are relație contractuală directă cu Ecosud, contractul fiind gestionat de ADIS, în numele tuturor localităților din județ. Cu toate acestea, edilul spune că nu poate rămâne pasiv atunci când băcăuanii riscă să fie afectați de deciziile unei „firme rapace”.

Deocamdată, autoritățile mizează pe întâlniri de mediere între părțile implicate pentru deblocarea situației.