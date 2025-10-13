Bacăul produce energie verde: Consiliul Județean ridică un parc fotovoltaic de 2,5 milioane de euro la Săucești

Consiliul Județean Bacău face un pas important spre independența energetică. Instituția va construi un parc fotovoltaic de 2,5 milioane de euro, care va furniza energie verde pentru mai multe instituții publice din județ, contribuind astfel la protejarea mediului și la reducerea costurilor de funcționare.

Contractul de finanțare a fost semnat vineri, 10 octombrie 2025, de președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, finanțat prin Fondul pentru modernizare.

Noul parc fotovoltaic va fi construit în comuna Săucești și va avea o putere instalată de 2,31 MW, pe o suprafață de 25.000 de metri pătrați. Proiectul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 1.842 de tone de CO₂ pe an, marcând un pas concret spre tranziția județului către energie curată.

Instalația va include 4.545 de panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere de 550 Wp. Energia produsă va fi utilizată pentru alimentarea Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor subordonate, printre care se numără DGASPC Bacău, Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori”, centrele școlare de educație incluzivă din Bacău și Comănești, Biblioteca Județeană „C. Sturdza”, Complexele Muzeale „Ion Borcea” și „Iulian Antonescu”, Filarmonica „Mihail Jora”, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Școala Populară de Arte și Meserii și Serviciul Public pentru Promovarea Turismului și Salvamont.

Valoarea totală a proiectului este de 12.543.141,80 lei, din care 12.411.656,32 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul pentru modernizare, iar 131.485,48 lei este contribuția proprie a Consiliului Județean Bacău. Termenul de finalizare al lucrărilor este 31 decembrie 2026.

Prin această investiție, autoritățile județene urmăresc reducerea costurilor operaționale, creșterea eficienței energetice și consolidarea angajamentului Bacăului față de dezvoltarea durabilă și protejarea mediului. (sursa: comunicat)