Bacăul riscă să rateze proiectul autobuzelor electrice. Pe lângă lipsa stațiilor de încărcare, Viziteu a mai identificat o problemă importantă

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Municipiul Bacău a intrat în criză de timp în ceea ce privește unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare a transportului public din ultimii ani. Cu termen de finalizare la sfârșitul lunii iulie 2026, proiectul finanțat prin PNRR pentru introducerea autobuzelor și microbuzelor electrice se confruntă cu două probleme majore: infrastructura de încărcare nu este încă finalizată, iar operatorul de transport nu poate angaja șoferii necesari pentru exploatarea întregii flote.

Într-un nou proiect de hotărâre care va ajunge pe masa Consiliului Local, Primăria Bacău solicită modificarea investiției pentru amenajarea temporară a stațiilor de încărcare destinate autobuzelor și microbuzelor electrice. Practic, noul deviz arată că investiția va ajunge la peste 1,2 milioane de lei.

Documentația arată că autobaza operatorului de transport de pe strada Chimiei nu dispune de suficientă putere electrică pentru alimentarea noilor vehicule, iar realizarea investițiilor necesare acolo ar dura prea mult și ar depăși termenul impus prin contractul de finanțare. Ca soluție de avarie, administrația locală propune amplasarea provizorie a stațiilor pe un teren situat pe Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 145.

Potrivit documentelor, în cadrul proiectului au fost achiziționate 24 de autobuze electrice, 5 microbuze electrice, 29 de stații de încărcare lentă și 10 stații de încărcare rapidă. Reprezentanții Primăriei avertizează explicit că realizarea infrastructurii de încărcare este esențială pentru operarea vehiculelor și pentru finalizarea proiectului în termen.

„În vederea operării autobuzelor și microbuzelor electrice și asigurării continuității serviciului de transport public persoane este necesară realizarea infrastructurii de reîncărcare până la operaționalizarea autobazei definitive, în caz contrar existând riscul de nefinalizare a proiectului”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

Lipsa șoferilor, o nouă problemă

La problema infrastructurii se adaugă acum și lipsa personalului necesar pentru exploatarea noilor vehicule. Primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a declarat că municipalitatea nu poate angaja șoferii de care are nevoie din cauza restricțiilor impuse de Guvern privind ocuparea posturilor în companiile publice.

„Ca să punem în funcțiune autobuzele electrice plus 14-15 microbuze, trebuie să avem șoferi. Ca să avem șoferi, așteptăm de la Guvern să ne dea voie. Guvernul a interzis angajări în aceste companii. Am solicitat să ne dea drumul, așteptăm o nouă ședință de Guvern să ne dea voie”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu.

Astfel, chiar dacă o parte dintre vehicule au fost deja livrate, utilizarea întregii flote depinde atât de finalizarea infrastructurii de încărcare, cât și de posibilitatea operatorului de transport de a recruta personal. În condițiile în care termenul limită pentru proiect este 31 iulie 2026, timpul rămas pentru rezolvarea ambelor probleme este din ce în ce mai scurt.