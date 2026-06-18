Bacăul se depopulează în mod accelerat. Municipiul a pierdut în ultimii 5 ani peste 11.500 de rezidenți

Municipiul Bacău traversează una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere demografic din ultimele decenii. Datele Institutului Național de Statistică arată că populația după domiciliu a scăzut cu 11.744 de persoane în ultimii cinci ani, de la 197.881 locuitori la 1 ianuarie 2020 la doar 186.137 locuitori la începutul anului 2026.

Scăderea este cu atât mai îngrijorătoare cu cât municipiul avea, în urmă cu un deceniu, aproape aceeași populație ca în 2020. La 1 ianuarie 2016, Bacăul număra 197.663 locuitori, ceea ce înseamnă că declinul s-a accentuat puternic în ultimii ani.

Una dintre cauzele principale este prăbușirea natalității

Dacă în 2016 în municipiul Bacău s-au născut 1.901 copii, iar în 2020 numărul acestora era de 1.813, în 2024 au fost înregistrate doar 1.045 de nașteri, asta în timp ce administrația Viziteu desfășoară proiecte și evenimente sub egida Federației europene a familiilor numeroase. Practic, în mai puțin de un deceniu, numărul nou-născuților s-a redus cu aproape jumătate, semnalând o diminuare accentuată a populației tinere și a numărului de familii care aleg să își întemeieze sau să își mărească familia în oraș.

În același timp, numărul deceselor continuă să depășească numărul nașterilor. În anul 2024 au fost înregistrate 1.762 de decese, cu 717 mai multe decât numărul copiilor născuți în același interval. Chiar dacă anul 2020 a fost unul atipic, marcat de pandemia de Covid-19 și de un număr ridicat de decese, de 2.127, bilanțul demografic rămâne negativ și după încheierea crizei sanitare. În 2016, situația era încă favorabilă, cu 1.901 nașteri și 1.712 decese, însă echilibrul s-a inversat în ultimii ani.

6.000 de persoane părăsesc anual Bacăul

Pe lângă sporul natural negativ, municipiul pierde masiv populație și prin migrație. Numărul persoanelor care și-au stabilit domiciliul în Bacău a scăzut constant, de la 636 în 2016 la 396 în 2020 și doar 231 în 2024.

grafic Transparenta.eu (date INS): populație stabilită în municipiul Bacău

În schimb, plecările au cunoscut o creștere spectaculoasă. Dacă în 2016 au fost înregistrate 4.042 de persoane care și-au mutat domiciliul în alte localități, iar în 2020 au fost 3.700, în 2024 numărul acestora a ajuns la 6.065, potrivit datelor INS.

Diferența dintre sosiri și plecări este uriașă. Doar în anul 2024, municipiul a pierdut prin migrație internă 5.834 de locuitori. Practic, pentru fiecare persoană care a ales să se stabilească în Bacău, alte peste 26 au plecat către alte localități din țară.

Statisticile conturează imaginea unui oraș care se confruntă simultan cu trei probleme majore: scăderea accentuată a natalității, sporul natural negativ și exodul populației.

După ce a rămas relativ stabil din punct de vedere demografic între 2016 și 2020, municipiul Bacău a intrat într-o perioadă de declin accelerat. Cele aproape 12.000 de persoane pierdute în ultimii cinci ani reprezintă unul dintre cele mai clare semnale că orașul traversează o criză demografică profundă, iar datele oficiale nu indică, deocamdată, o schimbare de tendință.