Bacăul, sub cod galben. Sunt anunțate ninsori, lapoviță, polei și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo valabilă și pentru județul Bacău, în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 – 6 ianuarie, ora 10:00, vizând ninsori, lapoviță, polei și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, în Moldova, inclusiv în județul Bacău, la începutul intervalului vor predomina ninsorile și lapovița, iar local se poate forma polei, condiții care pot îngreuna circulația rutieră. Cantitățile de precipitații pot ajunge la 10–20 l/mp, iar stratul de zăpadă nou depus va avea, în general, între 3 și 10 centimetri, mai ales în zonele joase.

În zonele montane ale județului, vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale de 50–70 km/h, iar la altitudini mai mari viscolul temporar va reduce vizibilitatea. Ninsoarea viscolită poate crea probleme de trafic și izolare în zonele mai greu accesibile.

Meteorologii atrag atenția că vremea va rămâne instabilă pe tot parcursul intervalului, iar avertizarea ar putea fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor. Administrația Națională de Meteorologie recomandă populației să fie prudentă, în special în trafic, și să se informeze din surse oficiale privind eventuale avertizări de vreme severă.