Bani pentru firme în 2026: scheme de finanțare pentru firmele mici și mijlocii, continuarea Start-Up Nation și plăți pentru „Femeia Antreprenor”

Firmele românești ar putea beneficia în 2026 de noi programe de finanțare, potrivit proiectului de buget al Ministerului Economiei. Printre măsuri se numără lansarea unui program cu fonduri elvețiene pentru tehnologii verzi, continuarea schemei Start-Up Nation și plata granturilor pentru antreprenoarele înscrise în programul „Femeia Antreprenor”.

Una dintre principalele inițiative este programul SME Eco-Tech, realizat prin Programul de cooperare elvețiano-român. Pentru anul 2026, în schița bugetară sunt prevăzute 100 de milioane de lei pentru contractarea proiectelor și încă 100 de milioane de lei pentru plăți. Programul este planificat să se deruleze până în 2029 și are o valoare totală estimată de aproape 289 de milioane de lei, din care 70% reprezintă contribuția elvețiană, iar 30% contribuția statului român.

Finanțarea va fi destinată întreprinderilor mici (10 și 49 angajați) și mijlocii (50 și 249 de angajați). Microîntreprinderile nu vor fi eligibile. Granturile pot acoperi până la 40% din valoarea investiției, însă nu mai mult de 50.000 de franci elvețieni, pentru proiecte care vizează eficiența energetică, producerea de energie din surse regenerabile sau reciclarea.

În paralel, autoritățile vor continua programul Start-Up Nation, ajuns la a patra ediție. Schema, lansată în 2024, are un buget total de aproximativ 450 de milioane de euro, cea mai mare parte a fondurilor provenind din Fondul Social European Plus. Prin acest program, antreprenorii pot obține finanțări de până la 250.000 de lei pentru investiții în firme nou-înființate.

Potrivit datelor citate în proiect, peste 25.000 de persoane s-au înscris deja la cursurile de antreprenoriat din cadrul programului, iar peste 3.400 de firme create de absolvenți au depus cereri de finanțare. Obiectivul autorităților este sprijinirea a aproximativ 7.750 de companii.

Tot în bugetul pentru 2026 sunt prevăzuți bani pentru plata granturilor din programul „Femeia Antreprenor”, ediția 2024. În acel an au fost depuse 6.818 proiecte, iar primele 1.000 de firme clasate în urma evaluării ar urma să primească finanțări de câte 200.000 de lei pentru dezvoltarea afacerilor.

În documentul bugetar mai apar și alte programe dedicate IMM-urilor, precum Comerț, Microindustrializare sau Accelerarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, însă există șanse reduse ca toate să fie relansate în 2026.

Proiectul de buget al Ministerului Economiei urmează să fie adoptat de Guvern și trimis Parlamentului, unde poate suferi modificări înainte de aprobarea finală.

