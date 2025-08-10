Bărbat bătut și lăsat fără telefon de 2 copii și un adult, în Târgu Ocna. Tânăr depistat și reținut de polițiști pentru tâlhărie calificată

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 22 de ani, din județul Iași, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 27 iulie 2025, un bărbat de 53 de ani, în timp ce se afla într-un parc din stațiune, ar fi fost abordat de trei tineri, iar la un moment dat, unul dintre aceștia l-ar fi deposedat de telefonul mobil, prin acte de violență.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii de investigații criminale au identificat persoanele în cauză, respectiv trei tineri de 12, 13 și 22 de ani. Cel de 22 de ani ar fi părăsit localitatea după comiterea faptei, pe numele acestuia fiind emis un mandat de aducere.

La data de 08 august a.c., cel în cauză a fost depistat, prin intermediul aplicației E-DAC, de polițiștii Secției 1 Poliție Iași, ulterior fiind preluat și condus la audieri de polițiștii din Târgu Ocna.

După administrarea probatoriului, față de tânărul de 22 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior acesta a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cel în cauză a fost introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată. (sursa: comunicat de presă)