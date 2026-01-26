Bărbat de 68 de ani, prins de polițiști după ce a furat un telefon mobil și mai multe bunuri alimentare

Un bărbat de 68 de ani din municipiul Bacău a fost reținut, după ce asupra lui au fost găsite mai multe bunuri, printre care și un telefon mobil furat dintr-o sală de jocuri din municipiu.

Foto arhivă

Un tânăr de 33 de ani, din municipiul Bacău, a sesizat poliția, prin apel la 12, ca să reclame că i-a fost furat telefonul mobil din incinta unei săli de jocuri.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, a fost depistat și identificat un bărbat de 68 de ani, bănuit de comiterea faptei. Asupra acestuia a fost găsit telefonul mobil reclamat ca fiind sustras.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au descoperit că bărbatul avea asupra sa și mai multe produse alimentare, care ar fi fost furate dintr-un magazin situat pe strada Mioriței din municipiul Bacău.

Prejudiciul total, estimat la 1.200 de lei, a fost recuperat în întregime și restituit persoanelor vătămate.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a celui în cauză, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.