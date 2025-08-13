Bărbat din Ardeoani, reținut după ce a incendiat baloții de lucernă ai unui consătean. Prejudiciul se ridică la 40.000 lei

Un bărbat din comuna Ardeoani a rămas fără baloții de lucernă, în valoare de 40.000 lei, după ce un consătean i-a incendiat.

Potrivit unui comunicat al IPJ Bacău, pe data de 12 august, polițiștii Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti au fost sesizaţi de către un bărbat de 50 de ani, din comuna Ardeoani, cu privire la faptul că în noaptea de

08/09 august, în grădina din apropierea locuinţei sale s-a produs un incendiu la o stivă de baloţi de lucernă, prejudiciul fiind în valoare de aproximativ 40.000 lei.

În urma cercetărilor efectuate de către echipa operativă din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti a fost identificat un bărbat de 66 de ani, din localitate, bănuit de comiterea faptei.

În baza probatoriului administrat, faţă de acesta polițiștii au dispus reţinerea pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău.