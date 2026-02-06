Bărbat din Bacău, arestat preventiv pentru încălcarea ordinului de protecție și amenințări cu moartea

Un bărbat din municipiul Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat un ordin de protecție și a transmis amenințări grave cu acte de violență și cu moartea.

Foto arhivă

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, procurorii au dispus, pe data de 4 februarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de acesta pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcare a ordinului de protecție și amenințare.

Ancheta arată că, în seara zilei de 2 februarie 2026, în jurul orei 23:20, bărbatul, aflat sub influența alcoolului, s-ar fi dus la locuința fostei sale concubine, deși avea interdicția de a se apropia de aceasta. În apartament se aflau femeia și cei trei copii minori ai săi. Bărbatul i-ar fi cerut să fie lăsat în locuință, încălcând astfel ordinul de protecție emis anterior de Judecătoria Bacău.

Prin acest ordin, emis pe 13 octombrie 2026, instanța stabilise că, timp de șase luni, bărbatul trebuia să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de femeie, copiii acesteia și domiciliul lor.

Înainte de a ajunge la locuință, în jurul orei 23:17, pe fondul refuzului de a fi primit în casă și al suspiciunii că femeia ar avea o relație cu un vecin, bărbatul ar fi trimis mai multe mesaje vocale acestuia. În mesajele respective, el ar fi lansat amenințări explicite cu violența și cu moartea.

Având în vedere gravitatea faptelor, procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău a admis cererea, iar inculpatul a fost arestat pe 4 februarie 2026.