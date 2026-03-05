Bărbat din Bacău, extrădat în SUA pentru fraudă și furt de identitate

Un bărbat din Bacău, care a săvârșit mai multe infracțiuni grave pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, a fost extrădat.

Pe 5 martie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au pus în aplicare un mandat internațional emis de autoritățile judiciare americane.

Astfel, un bărbat de 34 de ani, din municipiul Bacău, a fost condus sub escortă de către polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, la Aeroportul Internațional Henri Coandă, pentru a fi preluat de reprezentanții autorităților americane în vederea extrădării.

Bărbatul era posesor al unui mandat internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea de dispozitive de acces neautorizat și furt de identitate în formă agravată, prevăzut de Codul penal al Statelor Unite ale Americii.