Bărbat din Moinești, prins băut și fără permis, conducând prin oraș

Un bărbat de 41 de ani din Moinești a fost oprit de polițiști, în noaptea de 12 august – ora 02.00, pentru un control de rutină, în urma căruia s-a descoperit că șoferul avea permisul de conducere anulat.

Foto: arhivă

Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 1.08 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere.