Bărbat din Moinești, reținut după ce a fost prins conducând băut și fără permis

Un bărbat din Moinești, de 54 de ani, s-a ales cu dosar penal după ce a comis mai multe infracțiuni rutiere.

Potrivit IPJ Bacău, pe 27 februarie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Moinești l-au depistat

în flagrant delict în timp ce conducea un autoturism deși avea o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a constatat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost condus la spital unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi fără permis de conducere. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.