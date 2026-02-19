Bărbat din Piatra Neamț, cu infarct miocardic acut, salvat de medicii de la Spitalul Buhuși

Un bărbat de 69 din Piatra Neamț s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, acuzând dureri toracice.

În urma evaluării clinice și a investigațiilor efectuate, medicii au stabilit un diagnostic sever: infarct miocardic acut (IMA), care reprezintă o urgență medicală majoră cauzată de blocarea fluxului sanguin către inimă, ducând la necroza (moartea) țesutului muscular cardiac. Simptomele includ durere intensă în piept, iradiată în brațe, gât sau spate, transpirații, amețeli și dispnee. Tratamentul prompt, de obicei angioplastie coronariană, în primele 4-6 ore este crucial.

Pacientul a fost stabilizat prin intervenția promptă a unei echipe medicale, formată din medici de mai multe specialități.

„După depășirea fazei de risc vital imediat, acesta a fost transferat cu ambulanța la o unitate medicală din Iași pentru continuarea managementului medical și inițierea tratamentului intervențional specific. Dincolo de orice descriere, rămâne esențial un singur fapt: o viață a fost salvată. Acesta este, în fond, rolul fiecărui spital — indiferent de dimensiunea sau poziționarea sa geografică — inclusiv al unui spital din provincie”, au precizat reprezentanții spitalului.