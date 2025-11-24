Bărbat din Poduri, reținut după ce a fost prins la volan în stare avansată de ebrietate

Polițiștii Biroului Rutier Moinești au depistat în flagrant delict, un bărbat de 54 de ani, din comuna Poduri, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența alcoolului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge. După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, cel în cauză fiind introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate.