Bărbat din Răcăciuni, arestat preventiv pentru încălcarea ordinului de protecție

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au reținut un bărbat de 39 de ani din localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 14 septembrie, în jurul orei 20:00, bărbatul a revenit la domiciliul soției, în vârstă de 40 de ani, deși îi era interzis acest lucru prin ordin de protecție emis de instanță, pentru o perioadă de 6 luni.

După administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat instanței care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cel în cauză a fost introdus în Arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

