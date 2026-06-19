Bărbat din Sascut, arestat după ce a mers la locuința fiicei sale care obținuse ordin de protecție împotriva lui

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din comuna Sascut, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi încălcat măsurile impuse printr-un ordin de protecție emis de instanță.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, la data de 17 iunie, oamenii legii din cadrul Postului de Poliție Comunală Sascut au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului, acesta fiind cercetat pentru nerespectarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Din verificările efectuate a reieșit că, pe 16 iunie, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul fiicei sale, deși avea interdicția de a se apropia de aceasta, conform unui ordin de protecție emis de Judecătoria Bacău.

După expirarea perioadei de reținere, suspectul a fost prezentat instanței de judecată, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarului penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție.