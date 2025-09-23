Bărbat din Târgu-Ocna, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

Pe data de 19 septembrie, la dispeceratul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost primită o alertă de încălcare a proximității stabilite printr-un ordin de protecție provizoriu, în stațiunea Târgu-Ocna.

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna s-au deplasat de urgență la adresa indicată și au depistat în flagrant delict un bărbat de 42 de ani, în apropierea locuinței soției sale, zonă care îi era interzisă printr-un ordin de protecție provizoriu emis de polițiști.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție provizoriu.