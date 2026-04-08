Tânăr lovit mortal de tren, la trecerea cu cale ferată de pe Alexei Tolstoi. Ar fi vorba de sinucidere – UPDATE

Update: Potrivit IPJ Bacău, victima care a murit e un tânăr de 18 ani, care s-ar fi aruncat în fața trenului.

„La data de 08 aprilie a.c, în jurul orei 00.15, un tânăr de 18 ani, din Bacău, s-ar fi aruncat în fața trenului care circula pe ruta București-Iași. Din impact a rezultat decesul tânărului. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Județean de Transporturi Feroviare Bacău sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.

Știrea inițială: Un accident feroviar tragic a avut loc, noaptea trecută, pe strada Alexei Tolstoi din municipiul Bacău, în urma căruia un bărbat a decedat.

Potrivit ISU Bacău, în jurul orei 00:18, forțele de intervenție au fost solicitate în urma unui accident feroviar. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD.

Din nefericire, victima a fost declarată decedată. Pasagerii din tren nu au necesitat îngrijiri medicale.