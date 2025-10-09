Bărbat prins cu 15.000 de pachete cu țigări de contrabandă. A fost prins în trafic, pe E85

Un contrabandist a fost prins în trafic, cu mașina burdușită de 15.000 de pachete de țigări. Bărbatul a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore.

Joi, 9 octombrie 2025, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacău, aflat în exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe D.N. 2 – E 85, a oprit în trafic, în localitatea Răcăciuni, un autoturism condus de un bărbat, de 63 de ani, cetățean străin.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că în interiorul autoturismului se aflau mai multe pachete de țigarete fără timbre fiscale, atât pe bancheta din spate, cât și în portbagaj, bunuri pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență.

Cel în cauză a fost condus la sediul poliției, cercetările fiind preluate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, care au efectuat controlul amănunțit al autoturismului, fiind descoperite aproximativ 15.000 de pachete de țigarete, de diferite mărci, fără timbru fiscal.

Întreaga cantitate a fost ridicată în vederea confiscării, autoturismul a fost indisponibilizat de către polițiști, iar, după administrarea probatoriului, bărbatul în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. (sursa: comunicat de presă IPJ Bacău)