Bărbat urmărit de autoritățile din Italia pentru viol, prins în comuna Gioseni

Un bărbat de 45 de ani, din comuna Gioseni, urmărit internațional, a fost prins de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău, cu sprijinul celor din cadrul Postului de Poliție Comunală Gioseni.

Foto arhivă

Bărbatul era vizat de un mandat european de arestare emis de autoritățile italiene, fiind condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de rele tratamente familiale/domestice, viol și hărțuire constantă, fapte prevăzute de Codul penal italian.

Individul a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău care a dispus reținerea lui pentru 24 de ore, totodată fiind demarate procedurile de predare către autoritățile italiene.