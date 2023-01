Bărbatul din mașina făcută zob de un camion pe E85 se zbate între viață și moarte. Motorul autoturismului a fost găsit la 10 metri distanță de mașină

Bărbatul de 62 de ani aflat în mașina făcută zob de TIR ieri, pe E85, se află la SJU Bacău, în stare gravă. Accidentul a fost unul teribil. Motorul autoturismului a fost găsit la 10 metri de locul impactului.

Șoferul TIR-ului a povestit pentru Știrile Pro TV că nu a mai putut controla autocamionul şi a ajuns pe contrasens.

„Am rămas fără direcţie, iar el dacă a intrat în stânga mea eu am rămas fără direcție. Am încercat să frânez cât am putut şi maşina s-a dus în dreapta și asta a fost”, a declarat șoferul TIR-ului.

TIR-ul a izbit puternic un autoturism şi a acroșat și un alt autocamion. Automobilul s-a făcut bucăți în urma impactului. Motorul a fost găsit la 10 metri distanță, în şanţul de pe marginea drumului.

„Pacientul a ajuns la unitatea de primiri urgenţe în stare foarte gravă cu politraumatisme. El este în acest moment în investigaţii medicale urmând ca după aceea să îi fie stabilită conduita terapeutică”, au declarat reprezentanții SJU Bacău.

Poliţiştii au deschis acum un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă şi ii vor audia pe toti șoferii implicaţi în accident.