Bătăuș după gratii! Băcăuan trimis în judecată pentru violență domestică și amenințări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a anunțat că a dispus trimiterea în judecată a unui bărbat aflat în arest preventiv, acuzat de lovire sau alte violențe în context de violență în familie (două acte materiale) și amenințare (două acte materiale), fapte prevăzute și sancționate de Codul penal.

Foto arhivă

Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc la începutul lunii decembrie 2025. În seara de 4 decembrie, între orele 23:00 și 24:00, în timp ce se afla la domiciliu, pe fondul consumului de alcool și al geloziei, inculpatul ar fi agresat-o fizic pe soția sa, lovind-o cu palmele și pumnii în zona feței.

În noaptea următoare, pe 5 decembrie, în jurul orei 01:00, cei doi s-au deplasat la locuința unui vecin, unde, pe fondul unor discuții și tensiuni, bărbatul ar fi agresat-o din nou pe victimă, lovind-o cu pumnii în zona feței și capului, precum și cu pumnii și picioarele în zona toracelui și abdomenului. În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni care au necesitat 4–6 zile de îngrijiri medicale.

În același context, inculpatul ar fi luat un cuțit și ar fi amenințat-o cu moartea, iar ulterior, pe drumul spre domiciliu, i-ar mai fi adresat alte amenințări.

Rechizitoriul și dosarul cauzei au fost înaintate spre soluționare Judecătoriei Bacău.