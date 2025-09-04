Bătrân de 77 ani, prins la furat porumb! Adunase nu mai puțin de 200 kg

Un bărbat de 77 de ani a fost prins de polițiști în timp ce fura porumb de pe un teren agricol din comuna Scorțeni.

Un bărbat de 38 de ani, din municipiul Bacău, i-a sesizat pe polițștii prin 112, că a surprins o persoană necunoscută în timp ce fura porumb de pe un teren din comuna Scorțeni.

„Patrula de poliție din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti a depistat în flagrant delict, un localnic de 77 de ani în timp ce sustrăgea porumb de pe un teren agricol din comuna Scorţeni, asupra acestuia fiind găsită cantitatea de 200 kg de porumb. Prejudiciul a fost recuperat și predat păgubitului”, transmite IPJ Bacău.

Pentru a preveni furturile de produse agricole, poliţiştii vă recomandă să asiguraţi pază, deoarece hoţii profită de faptul că terenurile şi culturile nu sunt supravegheate corespunzător; să nu angajaţi zileri, dacă nu prezintă încredere şi dacă nu îi cunoaşteţi; să nu achiziţionaţi produse agricole de la vânzători ocazionali deoarece aceste produse pot proveni din furturi.