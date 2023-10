B&B Carpeto – spălătoria de covoare cu adevărat profesională!

Indiferent dacă vorbim despre covoare din lână, covoare sintetice sau chiar covoare persane, curățarea lor corectă este esențială pentru menținerea aspectului de nou și prelungirea duratei de viață. Dar cum poți fi sigur că serviciile de curățare a covoarelor pe care le alegi sunt cu adevărat de încredere și nu afectează în vreun fel covorului tău preferat?

Spălătoria de covoare B&B Carpeto din Bacău oferă servicii de curățare profesională, care îi redau covorului tău aspectul proaspăt și curat de altădată. Indiferent de dimensiunea sau de materialul covorului tău, vom găsi modalitatea și soluția perfectă pentru a-l curăța eficient și rapid. Pentru a obține cele mai bune rezultate, fiecare covor va fi tratat individual, cu atenția și grija de care are nevoie. Echipa noastră de profesioniști se ocupă în orice zi, cu meticulozitate, de îndepărtarea tuturor petelor dificile și de eliminarea mirosurilor neplăcute, precum și de reanimarea culorilor inițiale.

La B&B Carpeto covoarele beneficiază de un întreg proces profesional de curățare: marcare cu un cod unic de înregistrare (pentru reduceri la următoare vizite), desprăfuire profesională, înmuiere și spălare cu perii rotative și detergent profesional, eliminarea/atenuarea petelor (în funcție de vechime), dublă clătire și parfumare, dublă periere (inițială și finală) pentru eliminarea firelor de păr, centrifugare (scurtează timpul de retenție al apei în covor și implicit, a celui de uscare), uscare fără tratament termic, prin dezumidificare și parfumare. Dar acestea sunt doar câteva aspecte ale procesului de atingere a satisfacției maxime în ceea ce privește curățarea covorului tău.

De asemenea, pentru a transforma corvoada spălării covoarelor într-o plăcere îți oferim serviciul de ridicare și livrare a covoarelor la tine acasă.

„Cu cinci ani în urmă, soția mea era mereu nemulțumită de serviciile de spălătorie de covoare din oraș. Covoarele noastre nu erau uscate corespunzător, iar în timpul spălării acestea nu erau tratate cu grijă. Observând această problemă, am început să analizez și să cochetăm cu ideea de a deschide o spălătorie de covoare. Împreună cu un amic, am adus un capital serios și am deschis o firmă dedicată, care s-a dezvoltat rapid.

În scurt timp, am deschis două noi locații și am primit feedback-uri pozitive din partea clienților, lucru care ne-a bucurat și ne-a încurajat, totodată, să ne extindem. Am oferit servicii la cele mai înalte standarde și ne-am asigurat că toți clienții noștri sunt satisfăcuți de ceea ce oferim. Clienții noștri ne-au mulțumit și ne-au recomandat în cercurile lor, ceea ce a demonstrat că suntem cu adevărat diferiți de alte spălătorii de pe piață.

După ce am înregistrat un succes remarcabil în Piatra-Neamț și Focșani, ne-am hotărât să aducem serviciile noastre de înaltă calitate și aici, în Bacău.”

Berbece Cristian – acționar